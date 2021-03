IL SIT-IN

PORDENONE E UDINE Una fila ordinata, silenziosa, fatta di persone distanziate e con la mascherina. Dal municipio di Pordenone sino a una distanza di circa cento metri lungo corso Vittorio Emanuale, per dire no alla chiusura delle scuole e chiedere più attenzione nei confronti dei genitori, lasciati soli di fronte all'emergenza. È andata in scena così, ieri mattina, la protesta della branca pordenonese del gruppo Priorità alla scuola. I cartelli che tenevano in mano i manifestanti erano gli stessi mostrati sui social network nei giorni precedenti, nonché quelli che avevano popolato piazza Unità a Trieste 24 ore prima. Stavolta, però, dalle pagine Facebook (dove comunque è andata in scena la diretta a distanza) la rabbia dei genitori è arrivata sulla strada, nel centro affollato di una città al suo ultimo giorno di zona gialla.

IL MESSAGGIO

Le iscrizioni per far parte della manifestazione, organizzata con un numero chiuso per evitare assembramenti, sono andate polverizzate in poche ore. Così molti sono stati costretti a seguire il corteo silenzioso da remoto, collegandosi alla pagina Facebook del gruppo. Chi c'era, invece, ha preso in mano il megafono per urlare la propria rabbia dopo la decisione della Regione di fermare le attività didattiche in presenza a partire da oggi alle medie e alle superiori. «Mamme e papà - hanno detto gli organizzatori del corteo - ci chiedono di non mollare, di andare avanti. Il nostro motto è giù le mani dalla scuola. Dobbiamo riportare l'attenzione sui ragazzi, che sono il nostro futuro. Gli allievi hanno sempre rispettato tutte le norme: è stato chiesto loro di rimanere a distanza, di non abbracciarsi, di non scambiare le merendine. Tutto è stato fatto. E ora ci ritroviamo di fronte all'ennesima chiusura, mentre i centri commerciali rimangono ancora aperti. Come genitori e insegnanti (c'era anche qualche docente, ndr) ci sentiamo frustrati e impotenti. Siamo ormai arrivati al capolinea e vogliamo un messaggio forte da parte della politica. La scuola deve tornare al centro: i ragazzi rispettano le regole e non possono sempre pagare il prezzo più alto».

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA