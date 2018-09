CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SISTEMAPORDENONE Il business milionario di Fabio Gaiatto affonda le sue radici in un contesto locale provato dalla crisi delle grandi banche. La Popolare di Vicenza da un lato, Veneto Banca dall'altro: il 43enne promotore finanziario di Portogruaro si era inserito a orologeria in questo clima di sfiducia dei risparmiatori, scottati dalla recente e traumatica esperienza con i grandi colossi del credito. La sua, come ricostruiranno gli inquirenti durante i mesi di indagine, era una truffa endemica. Certo, Gaiatto aveva il suo entourage di...