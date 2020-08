JESOLO Cinque giorni per definire il destino del Muretto. Dopo aver dato avvio alla procedura per la valutazione dei provvedimenti sulla base delle violazioni accertate dai carabinieri sabato scorso, come richiesto dalla Prefettura, il Comune comunicherà entro la prossima settimana che tipo di sanzioni verranno attuate al locale di via Roma destra. A pesare sono sempre le polemiche per gli assembramenti e il presunto mancato rispetto delle norme anti-Covid, con il concreto rischio che venga imposta la sospensione della licenza. Nella realtà, dalla tarda serata di giovedì scorso i gestori hanno deciso di chiudere la stagione e di annullare l'evento di Ferragosto in programma stanotte con il noto dj Marco Carola. «Non avevamo alternative - dice Marco Piu, uno dei soci - abbiamo aperto per due serate ed è successo di tutto. Non vogliamo fare la guerra a nessuno, ma dobbiamo tutelarci». E la chiusura del locale preoccupa il sindaco Valerio Zoggia. «Stiamo affrontando il weekend più caldo dell'estate - spiega - temiamo che molti dei giovani che dovevano andare al Muretto raggiungeranno ugualmente la città, probabilmente riversandosi su piazza Mazzini. Per questo ho chiesto a Prefettura e Questura di potenziare per tutto il fine settimana il presidio in questa zona».

Giuseppe Babbo

