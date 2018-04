Il sindaco vuole punire i social-cafoni Venessia.com: continueremo a pubblicare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DEGRADOVENEZIA Il movimento social Venessia.com, che in città raccoglie migliaia di aderenti e simpatizzanti, rispedisce al mittente l'idea che il sindaco Luigi Brugnaro ha di punire coloro che diffondono foto e video di degrado a Venezia. Anzi, risponde con una sonora pernacchia e garantisce che i suoi associati i video continueranno a postarli come è sempre stato fatto.«Siamo disposti a capire lo sfogo del sindaco - dicono da Venessia.com - il fatto che in un recente passato la diffusione delle denunce dei misfatti dei turisti (e dei...