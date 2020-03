IL SINDACO

VENEZIA Venezia è la provincia che ha più persone in quarantena fiduciaria. Lo ha detto il sindaco Luigi Brugnaro nel corso dell'appuntamento quotidiano di quello che egli stesso chiama un po' pomposamente il gabinetto di guerra.

QUARANTENA E RIFIUTI

«Nei 44 comuni - ha spiegato - ci sono 3mila 905 in quarantena, che non vuol dire malati, ma solo che si è stati in contatto con persone risultate positive. Nel territorio del Comune di Venezia, ci sono 1.294 persone in quarantena (45 in più rispetto a martedì) di cui 292 positivi, sei in più rispetto a martedì».

Per tutte queste persone vige anche un sistema particolare di raccolta dei rifiuti, che Brugnaro ha ricordato: «A tutte queste famiglie diciamo che la loro spazzatura non deve essere differenziata, è molto importante per la sicurezza di tutti. Bisogna buttare tutto dentro un unico sacchetto indifferenziato e poi chiuderlo bene con un altro sacchetto per essere buttato come rifiuto residuo. Tutto questo sarà poi portato agli impianti di Veritas e trasformato in css, il combustibile solido utilizzabile nelle centrali elettriche».

TRASPORTO PUBBLICO

La situazione è molto pesante nelle società partecipate del Comune e quella che in questo momento soffre di più è Avm/Actv, che fino a pochi giorni fa erogava un servizio calibrato anche per i tanti milioni di turisti che già in marzo cominciavano di solito ad arrivare e che mesi hanno viaggiato vuoti. Adesso i dipendenti sono in cassa integrazione al 50% a rotazione.

«Non finirà dopo poche settimane- avverte il sindaco - i turisti non ci saranno neanche quando il virus sarà solo un ricordo e sappiamo tutti che gli incassi dei turisti bilanciavano il sistema di trasporti. Crediamo che il Governo consideri i Comuni nei suoi provvedimenti e copra le società di trasporto pubblico locale almeno confermando il contratto di servizio dell'anno precedente. Faremo la voce grossa con chi non vuole ascoltare, questo è sicuro.

Actv è la società che più è in difficoltà - ha poi aggiunto - perciò è impensabile avere lo stesso numero di vaporetti e autobus del 2019 per un lungo periodo di tempo. Stiamo immaginando piani operativi per non perdere l'azienda nel suo complesso».

MASCHERINE

Sull'argomento esiste un problema: ce ne sono troppo poche e spariscono subito non appena si viene a sapere che sono arrivate.

«Continuo a dire su questo tema: distribuiamo quello che ci danno dalla Regione. Sono state consegnate a oggi (mercoledì) 281mila mascherine, che non vanno bene per gli operatori, ma servono ai cittadini, su un totale di 853mila abitanti. Non abbiamo la tempistica, ne arrivano 10-15mila al giorno e non è facile accontentare tutti. Dopo le edicole, le farmacie e i tabaccai proviamo ora a coinvolgere anche le parrocchie, perché queste sono spesso a conoscenza di chi ne ha più bisogno. Come Comune, stiamo facendo grossi ordinativi in Cina per le maschere più tecniche e speriamo che non vengano bloccate da qualche parte».

AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Infine, un caso che ha visibilmente commosso lo stesso Brugnaro, quello di una mamma che ha chiesto al numero 041041 cosa poteva fare per portare a passeggiare il figlio autistico.

«Ci siamo attivati - ha detto commosso il sindaco - con la Regione, i nostri Servizi sociali e l'Asl e abbiamo intanto concordato una certificazione dello stato di necessità».

Michele Fullin

