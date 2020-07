IL SINDACO

VENEZIA «Sono stato sveglio tutta la notte a pensarci, ho pure pianto: purtroppo sono costretto ad annunciare che annulliamo i fuochi d'artificio del Redentore. Non riesco a farli, ci ho provato fino in fondo, inventando una serie di cose, come la prenotazione obbligatoria dei partecipanti e delle barche sul sito del Comune, ma non me la sento. Chiedo scusa ai cittadini e a chi, con me, ha lavorato fino all'ultimo minuto per l'organizzazione dell'evento».

LE RAGIONI

«Negli ultimi giorni - ha aggiunto Brugnaro - i dati sull'emergenza sanitaria, anche nella nostra regione, hanno indicato un lieve aumento dell'indice di contagio. Venezia è, ed è sempre stata, una città sicura e responsabile. È da novembre che non dormo per lavorare sempre e controllare tutto, non possiamo permetterci di rischiare sulla salute dei cittadini e vanificare il grande lavoro che è stato fatto in tutti questi mesi per farla ripartire. Su questo fronte i numeri delle presenze sono confortanti e proprio per questo motivo vogliamo dare un messaggio di responsabilità al mondo: chi viene a Venezia può farlo perché troverà una città sicura. Mi assumo la responsabilità della decisione, è una scelta di coscienza prima di tutto».

«Ci sembrava bello - ha proseguito - dare un segnale al mondo che ce la facciamo a ripartire con gli eventi, ma ci sembra irresponsabile fare lo spettacolo pirotecnico. La festa si farà e io ci sarò a prescindere perché ci sono sempre stato, questa festa ha sempre fatto parte della mia vita. Senza fuochi d'artificio non ci saranno gli assembramenti e le grandi masse che comunque arrivavano, avevamo previsto 20 mila persone sulle rive e mille barche, pur contingentate. Avevamo dato disposizione che alla Giudecca ci fossero solo i giudecchini, ma poi con tutte le barche che si ormeggiano si creano assembramenti. Non si può fare. Prima viene la sicurezza e la salute della gente».

PONTE ANTICIPATO

Altra novità l'apertura del ponte votivo un giorno prima, venerdì 17 luglio, con l'inaugurazione alla sera, a cui prenderà parte, oltre a Brugnaro anche il patriarca Francesco Moraglia, insieme alle principali autorità cittadine. Il ponte resterà aperto al pubblico fino alla mezzanotte di domenica 19 luglio. Confermate le celebrazioni religiose, l'accensione delle tradizionali luminarie lungo fondamenta delle Zattere e alla Giudecca, il programma dei festeggiamenti si aprirà sabato 18 luglio quando il Canal Grande si trasformerà in un grande palcoscenico solcato in più momenti da quattro galleggianti, addobbate con le tradizionali lampade e frasche, per freschi notturni che diffonderanno diverse musiche lungo le rive, in un percorso che partirà dalla stazione ferroviaria, toccando Punta della Dogana, fino alla Giudecca. Lo spettacolo pirotecnico cede il passo alla musica di artisti veneziani e ancora la musica sarà protagonista della serata, con concerti in alcuni plateatici in varie zone della città, grazie alla collaborazione degli esercenti. Il pomeriggio di domenica 19 luglio sono confermate le regate di voga alla veneta nel tratto antistante la Giudecca, alle ore 16 quella dei giovanissimi su pupparini a 2 remi, alle ore 16.45 i pupparini a 2 remi e alle ore 17.30 la regata su gondole a 2 remi. Per la prima volta dal secolo scorso la festa del Redentore si farà dunque senza il tradizionale spettacolo pirotecnico. Nel 1985, per partecipare al lutto per la tragedia di Val di Stava, la festa, fuochi compresi, era stata spostata di una settimana.

«UNA FESTA DIVERSA»

«Sarà un Redentore diverso, un Redentore romantico nella logica della responsabilità e della sicurezza - ha concluso Brugnaro - Chi vorrà festeggiare potrà farlo, nel rispetto delle distanze e di tutte le prescrizioni dettate dall'emergenza in corso. Non saranno vietate le tradizionali tavolate alla Giudecca (ma saranno regolate da ordinanza apposita, ndr) e le rive resteranno accessibili sempre, ma ricordo a tutti le norme anti-Covid. Nei prossimi giorni sarà emanata un'ordinanza che regolamenterà il traffico delle barche nel bacino di San Marco, anche in questo caso chiederemo che vengano rispettate le ordinanze e le distanze anche a bordo delle imbarcazioni. Ringrazio fin da ora la Polizia locale e tutte le forze dell'ordine che, coordinati dalla Prefettura, vigileranno affinché venga garantita la sicurezza dei cittadini nel corso dei festeggiamenti». Da venerdì sera fino a domenica sarà attivata la linea sostitutiva del Ferry San Nicolò Punta Sabbioni e comunque in via straordinaria, rispetto alle precedenti edizioni, sia il sabato che la domenica, con due corse all'andata e due al pomeriggio al ritorno, sarà fatto un ferry straordinario dal Tronchetto, lungo il Vittorio Emanuele, fino agli Alberoni, riservato a pedoni e ciclisti.

Daniela Ghio

