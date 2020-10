IL SINDACO

VENEZIA «Convocheremo un incontro in Comune con tutte le categorie del Porto: la loro preoccupazione è la nostra, perché il governo non ci sta ascoltando». È un Luigi Brugnaro di lotta quello che ieri mattina è sceso a fianco dei portuali in stazione. Il maxi presidio organizzato dalle sigle regionali dei trasporti Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil ha permesso di toccare, attraverso i vari interventi che si sono succeduti, i nodi ancora da sciogliere riguardo l'attività portuale. Dalla necessità di poter operare anche con il Mose in funzione, al bisogno di una manutenzione strutturale dei canali di accesso alle banchine. Ieri mattina Brugnaro è arrivato intorno alle 11 davanti al piazzale della stazione ferroviaria di Santa Lucia insieme al vicesindaco, Andrea Tomaello e all'assessore con delega al Lavoro, Simone Venturini, per esprimere preoccupazione nei confronti del momento attuale. «Non ho intenzione di strumentalizzare questa manifestazione le sue prime parole, una volta raggiunto il microfono e indicando i collaboratori lì presenti Abbiamo deciso di organizzare una riunione in Comune non solo con i sindacati, ma anche con le imprese e tutto il mondo del lavoro veneziano. Per costruire insieme un momento di chiarezza sul futuro del Porto, in maniera ragionata e composta».

Il sindaco ha voluto dimostrare la propria vicinanza alle tante famiglie in difficoltà, dicendosi solidale con loro. «Siamo preoccupati quanto e come voi. Adesso dobbiamo risolvere i problemi della gente ha evidenziato la campagna elettorale è finita». Certo, l'inizio di una stagione di confronto con il governo, seppur auspicata, al momento appare complicata. «Per ora vediamo soltanto chiusure. C'è qualcuno che sta giocando sporco e quel qualcuno è proprio il governo: questo è il problema vero». Un'affermazione che ha presto suscitato applausi fra i presenti riuniti intorno a lui, al centro del piazzale. La partita che si deve giocare ora è una sola: che il Porto non entri in conflitto con la città. E il sindaco si è detto convinto che questa cosa si possa fare.

«Si può tenere la città all'asciutto e far funzionare il Porto senza farci fregare il lavoro, come sta accadendo. Da parte mia c'è massima solidarietà a tutti. Questa deve essere una vittoria collettiva. Ma soprattutto delle famiglie e dei lavoratori, oltre che della città», ha aggiunto Brugnaro, trattenendosi qualche minuto per ascoltare interventi e richieste dei lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

