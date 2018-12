Il sindaco: «Una scelta che non risolve i problemi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I COMMENTIROVIGO «Se fosse per me non la farei, ma siamo costretti a farla». A dirlo è il sindaco Massimo Bergamin, parlando dell'ordinanza antinquinamento che entrerà in vigore da lunedì. Dopo il primo tentativo d'inizio ottobre, andato in fumo dopo appena dieci giorni, l'Amministrazione impone nuove regole per il controllo dello smog, andando a seguire il protocollo d'intesa interregionale, di cui fa parte anche la Regione.SCELTA OBBLIGATA«Ho resistito fino a quando è stato possibile spiega Bergamin Purtroppo le condizioni meteo e...