Il sindaco: «Una persona competente» De Poli e Zan: «Scelta di alto profilo»

LE REAZIONIPADOVA Tutti in coro, tranne uno. Se da un lato si sprecano i commenti e gli applausi all'ex rettore Gilberto Muraro, da ieri presidente della Fondazione Cariparo, c'è chi invece si scosta dall'unisono e punta il dito contro un'elezione che s'è fatta e che non si doveva fare. Così alle più sentite felicitazioni del sindaco di Padova Sergio Giordani che loda in Muraro la sua competenza indiscussa, il suo equilibrio e la comprovata indipendenza che sono una garanzia di vicinanza al territorio e oculata gestione di una funzione...