Il sindaco: «Un dramma terribile, venga fatta chiarezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CORDOGLIOCASIER Flavio Santoro si era trasferito nella Marca appena un anno fa. Originario di Spinea, nel Veneziano, aveva abitato per diverso tempo in provincia di Verona e solo a maggio 2017 era arrivato a Casier. Nel comune che si affaccia sul Sile ieri mattina la notizia della tragedia avvenuta a Istrana si è subito diffusa di casa in casa, lasciando sbigottiti tutti, a partire dai vicini di casa, in via Tabanelli, del 55enne, della moglie Roberta e della loro figlia 12enne.Ex broker assicurativo, dopo alcuni guai con la giustizia...