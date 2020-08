LE REAZIONI POLITICHE

SAN DONA' «L'espulsione dell'imam non venga pagata dagli stranieri che si integrano». Parole improntare alla prudenza quelle del sindaco Andrea Cereser che spiega che «ci sono tanti stranieri che abitano a San Donà e si integrano con la loro famiglia, nel posto di lavoro e con la comunità locale. Non vorrei che questo evento si riflettesse in modo negativo su tutti, anche coloro che non c'entrano».

Lo scorso dicembre il primo cittadino aveva ricevuto in municipio proprio l'imam ora espulso, con una delegazione musulmana. «Era venuto a fare gli auguri di buon Natale precisa Cereser - Non ho altri elementi per valutare cosa abbia fatto fuori del territorio di San Donà, forse neanche la comunità islamica locale ha gli strumenti per valutare. Certi controlli avvengono a livello internazionale, per cui avranno acquisito altri elementi, forse legati a vicende precedenti. Gli inquirenti, però, non aggiornano sindaci o assessori, talvolta neppure le forze di polizia locale, si tratta di un diverso livello di indagine. Se il Ministero dell'Interno ha deciso per un provvedimento di espulsione confido ci siano elementi rilevanti. Se le attività di indagine svolte dalla intelligence internazionale portano ad individuare atteggiamenti radicali da parte di taluni elementi, è giusto che questi si facciano carico delle conseguenze». Paura per la comunità? «Mi rende tranquillo sapere che comunque c'è un'intelligence internazionale che individua e rileva queste situazioni e agisce di conseguenza».

«La convivenza con gli stranieri di fede islamica a San Donà si è sempre dimostrata pacifica in questi anni continua il sindaco Abbiamo chiesto a tutte le comunità islamiche che i sermoni fossero in due lingue: in arabo e tradotti in italiano. Lo stanno facendo anche perché non tutti conoscono l'arabo. Ci sono contatti frequenti tra loro e il Comune, preferisco questi contatti per sapere come vanno le cose, piuttosto che girare la testa dall'altra parte. Continueremo a tenere bene aperti occhi ed orecchie perché ciò a cui puntiamo è una civile convivenza e un rispetto reciproco tra tutte le comunità, condannando con fermezza ogni forma di estremismo».

«Le espulsioni non vengono fatte a caso gli fa eco il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin, leghista non abbiamo bisogno di questa gente che professa l'odio in Veneto. L'espulsione è l'estrema ratio e se il Ministero dell'Interno ha compiuto un'espulsione significa che c'erano dei motivi validi. Ho assoluto rispetto per il lavoro delle forze dell'ordine, chissà da quanto tempo stavano compiendo dei controlli, su questi temi, inoltre, si muovono con precisione prima di arrivare all'espulsione, immagino ci sarà un dossier su questa persona. Anche ogni cittadino è chiamato a segnalare qualsiasi anomalia al Comune e alle forze dell'ordine». (D.Deb.)

