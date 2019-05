CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il sindaco Sergio Giordani ha incontrato nel corso di un anno quasi tutti i sessanta parroci della città, molti dei quali reggono più parrocchie, ai quali ha chiesto suggerimenti per combattere il degrado e avere una maggiore sicurezza. Molti i suggerimenti che riguardano la viabilità o la manutenzione dei marciapiedi, e l'allungamento delle piste ciclabili, dimostrando di marcare il territorio meglio di altri. Alcuni hanno proposto di migliorare l'illuminazione pubblica, come presidio o di creare mercatini rionali come occasione di...