Il sindaco Sergio Giordani, assieme agli assessori, ieri ha fatto il consuntivo del 2018. «Il primo obiettivo del nuovo anno sarà abbattere i palazzi di via Anelli - ha annunciato Giordani - e il 28 dicembre approveremo il progetto e dichiareremo, così, la pubblica utilità. Questo ci consentirà di far scattare gli espropri per gli ultimi ottanta alloggi, compresi quelli di proprietà dell'Ater. In primavera inizieremo a demolire gli edifici». L'obiettivo è quello di realizzare nel complesso Serenissima la nuova questura. «Servono sei...