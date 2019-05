Il sindaco Scardellato non lascia margini «Avanti con la dismissione della struttura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAODERZO Vengono suddivisi fra le caserme Serena e Zanusso i migranti che non possono più stare nei piccoli centri di accoglienza. Che vengono chiusi perché chi li gestiva, come le Caritas trevigiana e vittoriese e le cooperative La Esse, Una Casa per l'Uomo, Gea, Alternativa Ambiente, non hanno più partecipato ai nuovi bandi per la gestione di queste strutture attraverso le quali sono stati avviati progetti di accoglienza diffusa. I TIMORICon l'arrivo di nuovi ospiti, che vanno ad aggiungersi ai circa 250 migranti (dato a gennaio...