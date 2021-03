IL SINDACO

PORTOGRUARO «Abbiamo chiuso le scuole che avevano più della metà delle classi a casa o quelle in cui erano interessate dalla quarantena diverse insegnanti». Così il sindaco Florio Favero ha motivato l'ordinanza firmata nel primissimo pomeriggio di ieri con cui ha disposto la chiusura di sette plessi, cinque dell'infanzia e due primarie. Al momento sono state escluse dalla serrata scuole come la primaria Nievo, in cui sono chiuse quattro classi sulle 10 presenti e le medie Pascoli, dove invece le classi chiuse sono due su nove. «Le indicazioni dell'Ulss 4 ha detto sono state quelle di assumere interventi tempestivi di contrasto alla circolazione del virus, che possono comprendere anche provvedimenti mirati di chiusura temporanea degli istituti scolastici maggiormente interessanti dall'infezione, a supporto delle disposizioni regionali. È certamente vero che va posta particolare attenzione a questa fase della pandemia ma è altrettanto vero ha aggiunto Favero - che l'indice dei contagiati in rapporto ai residenti che si registra a Portogruaro ad oggi è dello 0,91 per cento. L'impegno dell'amministrazione è quello di monitorare attentamente, con il supporto dell'Ulss, l'andamento dell'emergenza sanitaria e di mettere in campo misure di contrasto nei luoghi dove il virus sta colpendo di più. Vorrei rassicurare la comunità, a cui faccio appello affinché rispetti le regole, sul fatto che si sta facendo tutto quello che è necessario per arginare i contagi».

Intanto però il gruppo di opposizione Civici e democratici ha chiesto la convocazione urgente della Commissione Sanità per avere informazioni puntuali e precise in riferimento alla situazione dei contagi nel territorio e nelle scuole, al piano di controlli e alla proposte presentate alla Conferenza dei sindaci per il coordinamento dell'attività a livello territoriale. (t.inf.)

