TEGLIO VENETO

«È stata colpita soprattutto la zona artigianale, ora aspettiamo la conta dei danni». Oscar Cicuto, sindaco di Teglio Veneto, ha raggiunto subito i suoi concittadini per capire l'entità del passaggio della potente tromba d'aria che, ieri pomeriggio, ha colpito il piccolo comune del Veneto Orientale. Tetti scoperchiati e comignoli crollati, tegole e ramaglie che volano, alberi abbattuti sulle auto, crollo di pali della luce e delle linee telefoniche. E c'è chi si è ritrovato persino una tenda da campeggio in giardino, volata da chissà dove. «Se qualcuno la cerca, è atterrata qui», ha scritto la proprietaria di casa sulla pagina Facebook Sei di Teglio se.... Il vento ha attraversato Teglio da Nord-Ovest, ai confini con il comune friulano di Cordovado, fino al confine con il territorio di Fossalta di Portogruaro, dove si è esaurita, ha provocato gravi danni, ancora peraltro in fase di valutazione, ma soprattutto tanta paura. Una vera e propria spaventosa frustata che miracolosamente sembra non abbia provocato danni alle persone. «Il maggior numero di tetti scoperchiati si è visto in zona artigianale spiega il sindaco Oscar Cicuto anche se in tutta la fascia che va da Cordovado a Fossalta di Portogruaro si sono registrati danni che devono ancora essere quantificati. Al momento non è possibile fare una conta. Abbiamo attivato subito le forze della Intercomunale della protezione civile e son così giunte squadre da Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria, Annone Veneto e ovviamente da Teglio Veneto. Son intervenuti i vigili del Fuoco con l'autoscala in una caso scoperchiamento dei tetti in via Portogruaro. In via Perarutto e in via Garibaldi ci sono stati degli alberi che abbattendosi hanno divelto i cavi della corrente elettrica. In via Parz, la caduta di un palo ha abbattuto la linea telefonica della Telecom». Pochi secondi di paura, stando al racconto dei testimoni, in cui la tromba d'aria ha fatto sentire tutta la propria potenza. «Ovunque volavano ramaglie e tegole, molti residenti si sono spaventati a morte. Fortunatamente la furia del vento si è placata quasi subito, per poi sconfinare verso Fossalta e dissolversi proprio come si era creata». «Impressionante - aggiunge Aldo Curtarelli, un residente assistere a quella furia. Io ero a casa, poco lontano da via Portogruaro. In centro e in zona artigianale si sono viste le tegole volare. Tutto è durato pochi attimi, ma l'azione dell'aria impetuosa è stata comunque devastante».

Maurizio Marcon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA