Il sindaco Pavan: «Lutto cittadino nel giorno dei funerali»

«Il giorno delle esequie sarà giornata di lutto cittadino». Lo ha deciso il sindaco Daniele Pavan, uno dei primi a raggiungere il luogo dell'incidente. «Ero in municipio quando è giunta la tragica notizia, così ho deciso di recarmi subito sul posto. C'erano ancora i sanitari che tentavano di rianimare il povero Manuel». Ma per il ragazzo di Meolo non c'è stato nulla da fare. Una tragedia che ha scosso il primo cittadino, eletto due settimane fa. «Sono padre di famiglia anch'io ed un episodio del genere provoca un dolore...