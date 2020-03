Si scrive: «Sanciamo una pace sociale». Si legge: «Mettiamoci una pietra sopra e finiamola». «I Comuni dell'isola di Ischia, così come quelli della provincia di Belluno hanno bisogno di serenità in questo momento storico» a dirlo è Roberto Padrin, sindaco di Longarone, e presidente della Provincia di Belluno. Un tentativo di chiudere definitivamente le polemiche che hanno animato le scorse settimane dopo l'ordinanza che vietava l'accesso ai veneti nell'isola (provvedimento stracciato dal prefetto di Napoli). Ma Padrin si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe: «Ordinanze così forti creano disagio. Ma bisogna ricomporre la situazione, smorzare i toni». «Longarone e Casamicciola sono legate da un patto d'amicizia nato all'indomani del disastro del Vajont, quando gli orfani e i bambini che si salvarono furono ospitati proprio dalla comunità di Casamicciola per le vacanze estive. È questo il motivo per cui ci sentiamo fortemente legati a tutti loro» prosegue Padrin. «Il Bellunese e l'isola di Ischia ha detto ancora il primo cittadino sono unite anche da tante bellezze naturali che solo noi abbiamo. Mari e monti devono sempre stare uniti e non devono mai mettersi contro».

Dall'estate del Vajont sono passati 55 anni ma nessuno ha mai dimenticato quell'estate di solidarietà. Un sentimento di amicizia ribadito dopo il terremoto del 2017 che ha colpito Casamicciola, anche il quel caso Padrin aveva sentito la necessità di esprimere la vicinanza del Bellunese alla popolazione colpita. «Ritorniamo al giusto equilibrio e augurandoci che questo momento, così come questa emergenza, possa passare nel più breve tempo possibile - ripete Padrin - questo è il momento in cui mantenere la calma è indispensabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA