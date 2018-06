CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SINDACOPADOVA Lo stop del ministro dell'Interno Matteo Salvini alla nave Aquarius e ai 600 profughi in fuga dalla Libia, ieri è rimbalzata anche in piazza Del Santo. Nel suo intervento, infatti, il sindaco Sergio Giordani non ha rinunciato ad attaccare le politiche dell'accoglienza messe in campo dal governo giallo-verde.«Il messaggio di Sant'Antonio è quanto mai attuale e la festa di oggi e il Giugno Antoniano rappresentano un'occasione per fermarsi a riflettere sul significato delle scelte che ogni giorno compiamo» ha esordito...