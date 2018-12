Il sindaco: «Non lasceremo sole le figlie, aiuti subito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE VOCICONCORDIA SAGITTARIA «É una tragedia immensa per tutta la popolazione di Concordia - spiega il sindaco, Claudio Odorico - ai famigliari e ai loro cari va il pensiero dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità Concordiese. Ora dobbiamo pensare alle due ragazze in primis. Non abbandoneremo le figlie di Paola. Se ci fossero necessità siamo pronti ad intervenire immediatamente». Concordia Sagittaria è una comunità molto unità, che si è sempre distinta nell'affrontare i problemi che spesso diventano così comuni a tutti.IL...