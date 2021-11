Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

JESOLO Il Comune aiuterà il ragazzo rimasto orfano di entrambi i genitori e senza più la sorella. È quanto ha garantito il sindaco Valerio Zoggia poche ore dopo la tragedia che ha toccato da vicino anche la comunità jesolana: la famiglia Ciobanu risiedeva in città da poco più di un anno, in via Fiume, a poca distanza dall'ospedale. Una famiglia distrutta e che vede, come altra vittima innocente, Emilian, il secondogenito di 19 anni,...