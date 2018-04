Il sindaco: «Mettersi in gioco per la propria città è amore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SIMBOLOTREVISO Il cuore e un segno di spunta verde. Passione e concretezza. Ciò che è stato fatto e quello che ancora c'è da fare nell'(auspicabile) secondo tempo. Così il Pd trevigiano si presenta al voto. «È un simbolo bellissimo», conferma il candidato sindaco Manildo rispolverando il suo aggettivo preferito. «Credo che mettersi in gioco per la propria città sia un fatto di amore. Il cuore è il modo in cui noi intendiamo la dimensione civica dell'impegno amministrativo. La spunta però dice anche le molte cose fatte: non...