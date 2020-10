LE ISTITUZIONI

NOVENTA DI PIAVE «Nicolò è uno di noi. Non si può morire così giovani». E' commosso e provato, Claudio Marian, quando apprende della tragedia che ha colpito il paese che amministra da primo cittadino, una disgrazia che ha toccato nell'animo ogni noventano.

FAMIGLIA APPREZZATA

«Nicolò - racconta il sindaco Marian - è il figlio della Niva, una delle titolari del bar Rolando, storico locale in pieno centro del paese. Tutti conoscono questa bella famiglia, gente del paese, gente come noi».

Così come il ragazzo, che era conosciuto e apprezzato da tutti: «Nicolò - ribadisce Marian - è come se fosse uno di noi, un amico di tutti. Queste cose lasciano il segno e ti tolgono le parole: 22 anni è davvero troppo presto per morire».

Il primo cittadino ricorda anche gli altri ragazzi coinvolti nel terribile incidente: «Abbraccio le famiglie coinvolte, a nome di tutta la cittadinanza. E' un bruttissimo giorno per tutti noi. E' in questi momenti che dobbiamo unirci al dolore delle famiglie e dare loro il massimo sostegno».

Marian ha voluto portare personalmente le sue condoglianze alla famiglia di Nicolò Minello, incontrandola verso la prima serata, così da fare sentire ancora di più la vicinanza sua, dell'amministrazione comunale e in qualche modo anche di tutta la cittadinanza.

LA PARLAMENTARE

Particolarmente provata anche Giorgia Andreuzza, deputata della Lega: la parlamentare di Noventa ha un legame affettivo e anche familiare con i genitori di Nicolò.

«Devo ancora riprendermi ha detto dopo avere appreso la notizia anche perché conoscevo bene lui e la famiglia, con la quale sono legata da un grado di parentela. Sono rimasta sconvolta quando ho saputo della tragedia, e come me tutti qui a Noventa. Conoscevo il ragazzo: delle volte lo trovavi a dare una mano alla mamma al bar, storico locale del centro cittadino. Sono cose che ti lasciano senza parole, per la tragedia in sè e per la giovane età di chi è mancato. C'è tutta la mia vicinanza alla famiglia, toccata da questo immenso dolore».

F.Cib.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA