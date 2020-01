Il sindaco Luigi Brugnaro ha ufficialmente proposto la cittadinanza onoraria per Liliana Segre, la senatrice superstite dell'Olocausto. L'annuncio è arrivato ieri mattina nel corso della cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria al teatro Goldoni, alla presenza del prefetto Vittorio Zappalorto e del presidente della Comunità Ebraica di Venezia, Paolo Gnignati. Una decisione che ora dovrà essere votata dal consiglio comunale, con la quale le istituzioni veneziane ribadiscono con forza il valore dell'accoglienza, della tolleranza e dell'inclusione della città, alle prese ultimamente con alcuni episodi di intolleranza da parte di alcune persone, ultimo l'oltraggio con sputi a una coppia di turisti cinesi da parte di ragazzini. Un episodio che il sindaco Brugnaro non ha esitato a definire «vergognoso». La proposta di cittadinanza onoraria a Liliala Segre ha trovato un consenso trasversale, dal partito Azione Venezia, all'associazione Passaggi a Nordest fino alla Lega, con il segretario Andrea Tomaello che ha detto: «In questo momento Liliana Segre è un simbolo riconosciuto. Darle la cittadinanza non è per me un problema».

