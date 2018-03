Il sindaco leghista: «La gente mi ferma non possiamo allearci con il Movimento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMARCON (VENEZIA) «Che cosa c'entra la Lega con i 5stelle? Ci sono differenze incolmabili per quanto riguarda idee, metodi, intenti e tanto altro ancora. Non si può scendere a patti con quel movimento». A Matteo Romanello, 28 anni e da nove mesi sindaco leghista di Marcon, comune al confine con Venezia strappato dal centrodestra dopo vent'anni di dominio indiscusso del centrosinistra, quel possibile accordo proprio non piace; e ha voluto dirlo pubblicamente dopo aver raccolto un diluvio di messaggi contrari all'intesa da parte di...