Il sindaco in visita dai Brescaccin Si va verso il lutto cittadino

Il paese è sgomento. Nelle parole di tutti emerge il dolore per la morte di Chiara, Matteo e Giulia, i tre ventenni che nella notte tra sabato e domenica hanno perso la vita. Il pensiero di molti noventani è rivolto in particolare ai familiari della 23enne Chiara Brescaccin, che risiedono a Romanziol, la frazione di Noventa dove la stessa ragazza abitava fino ad un anno fa, prima di trasferirsi ad Eraclea con il fidanzato. Già domenica sera il sindaco Claudio Marian si è recato in via Maria Ausiliatrice 13, a Romanziol, dove ha incontrato...