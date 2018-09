Il sindaco: «I genitori li ho sposati io, siamo tutti sconvolti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TESTIMONIANZASAN MARTINO DI LUPARI «È una tragedia causata dalla fatalità». Lo ripete più volte Gerry Boratto, sindaco di San Martino di Lupari, il secondo comune più popolato dell'Alta Padovana. Anche lui come tutti i concittadini, ma lui è appunto il primo cittadino, molto colpito dall'incidente stradale che si è consumato in pochi attimi a metà di una giornata che per il clima era tutt'altro che il primo giorno d'autunno. Sembrava piena estate. È però idealmente un inverno, profondo, gelido e freddo nel cuore, nell'animo,...