FELTRE «La situazione è al momento sotto controllo però l'attenzione va tenuta alta ed invito la cittadinanza a continuare a rispettare le regole di contenimento perché il virus è ancora tra noi». Sono queste le prime parole del sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, dette a poche ore di distanza dall'annuncio dell'Usl del mini-focolaio di coronavirus che si è acceso tra i dipendenti dell'Eurobrico di Feltre. «Il dottor Cinquetti mi ha chiamato subito ieri (venerdì) quando ha avuto notizia della positività dei due dipendenti spiega il primo cittadino -. Nello stesso tempo mi ha anche rassicurato nel senso che c'è questo piccolo focolaio da trattare con attenzione, ma il rischio per la clientela che ha frequentato il grande magazzino in quei giorni è pressoché nullo perché questi due dipendenti hanno utilizzato sempre i dispositivi individuali. La situazione è monitorata e gestita alla perfezione dal dottor Cinquetti che ringrazio, per cui mi sento tranquillo».

Il primo cittadino parte da questo episodio per fare un appello a tutta la cittadinanza: «Passeggiando si vede che c'è stato un rilassamento da parte di tanti negli ultimi quindici giorni. Invito quindi la popolazione ad essere attente ed accorta, di mantenere il metro di distanza, di avere sempre in tasca la mascherina e di indossarla quando entra in luoghi chiusi, ma soprattutto di evitare situazioni di assembramento, in particolar modo al di fuori dei locali». «In questi giorni - prosegue Perenzin - abbiamo avuto alcune segnalazioni e riguardano in particolare proprio assembramenti all'esterno dei bar perché per il resto la situazione è ordinata. Un invito quindi alla massima attenzione che faccio davvero con il cuore a tutti perché sarebbe un peccato rovinare il lavoro che è stato fatto fino ad ora e tornare nuovamente in una situazione di chiusura e di crisi».

Riaprirà il centro operativo comunale? «Per il momento no -dice il sindaco -. Non appena ho avuto notizia ho contattato la dirigente Enrica De Paulis che è la responsabile del Coc e il segretario generale ma abbiamo ritenuto che al momento non c'è una situazione emergenziale tale da richiederne l'apertura. Se si aprisse il Coc sarebbe perché la situazione sta scappando di mano e, al momento, non ci sono segnali in questo senso».

