Il sindaco: «Ecco i soldi per i danni, io ho fiducia nelle forze dell'ordine»

L'INIZIATIVAPADOVA Basta guardare la faccia del sindaco per capire che gli prudono le mani. Giordani fatica a trattenere la sua rabbia, «per questi quattro balordi che danneggiano l'immagine della città. Fa veramente rabbia perché sono dei disperati. Io continuo a parlare con le forze dell'ordine, anche loro sono ossessionati dal fatto di volerli prendere. Da parte mia e dell'amministrazione più di così non possiamo fare. Ho fatto approvare in Giunta la delibera che stanzia 200mila euro per commercianti ed esercenti che debbano riparare i...