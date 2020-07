MIRA

«Si è rischiata una tragedia. Ancora una volta la nostra tranquilla città viene turbata da un atto privo di senso. Spero non sia il frutto di questo lungo periodo di isolamento».

Il sindaco di Mira Marco Dori commenta così l'ultimo episodio di cronaca che ha visto ancora una volta in primo piano la cittadina di Mira. Un ampio Comune di circa 39mila abitanti dove solitamente le preoccupazioni maggiori sono legate all'occupazione, alla vicinanza anche ambientale con Porto Marghera, a qualche sporadico episodio di microcriminalità. Anche le comunità di migranti dislocate in più strutture non suscitano più sconcerto o proteste, molti dei ragazzi si sono integrati in parrocchie e gruppi di volontariato.

Eppure in pochi giorni due sparatorie, un omicidio, due casi di positività al Covid19 che hanno fatto il ritorno di nuovi focolai. Giorni di impegno e di tensione per il giovane sindaco di Mira, che ieri ha più volta sentito i carabinieri della Tenenza di Mira su quanto accaduto.

«Ai carabinieri la mia massima solidarietà e l'augurio di una pronta guarigione ai 2 feriti - afferma il primo cittadino - Li ringrazio per il loro costante impegno per la nostra comunità. Questo ennesimo episodio violento ci deve far riflettere, soprattutto su quanto riguarda la detenzione in casa delle armi da fuoco e i requisiti per poterle richiedere. Messe nelle mani sbagliate sono un pericolo per sé e per gli altri».

Il sindaco Dori ha anche una laurea in criminologia e anche per l'omicidio Baldan ha puntato il dito sulla leggerezza dell'uso e soprattutto della detenzione delle armi. «In meno di una settimana la tranquilla della nostra città è stata sconvolta da un gesto privo di senso sottolinea il sindaco. - Spero solo non sia il frutto di questo lungo periodo di isolamento. Mi auguro che le indagini ci sappiano dare tutte le risposte del caso».

Insomma l'isolamento forzato del lockdown, le tensioni interiori espresse solo all'interno delle quattro mura di casa potrebbero, secondo il sindaco, aver portato all'esasperazione anche situazioni conflittuali o tensioni apparentemente superabili che invece sono diventate motivo di attrito al punto tale da giustificare azioni irrazionali fino allo sconto a fuoco.

