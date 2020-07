MIRA

«Una vicenda che ha colpito molto la comunità di Oriago e di Mira, avvenuta in un contesto particolarmente tranquillo. Va fatta una riflessione sulla detenzione delle armi e bisogna chiedersi se questa tragedia potesse essere evitata».

Il sindaco di Mira Marco Dori è rimasto choccato da quanto accaduto l'altra notte in via Piave a Oriago di Mira, un quartiere tranquillo, fatto di piccole villette e abitazioni frutto di anni di sacrifici. La notizia dell'omicidio di Andrea Baldan avvenuto per mano di Simone Meggiato si è diffusa velocemente, passando di voce in voce in paese prima di approdare tra i social e i media. La mente dei miresi è andata subito ad altri omicidi, talvolta accompagnati anche da suicidi, che avevano come filo conduttore dissidi famigliari, sofferenze e disagi profondi soffocati tra le mura domestiche. Le mente è andata all'agosto del 2017 quando a Dogaletto di Mira Luigi Nocco, 53 anni, rappresentante delle forze dell'ordine, uccise durante una lite la moglie Sabrina Panzonato, di un anno più giovane, e poi si tolse la vita. Prima ancora, nell'aprile del 2016, Gianfranco Pavan, 77 anni, uccise la compagna Emilia Casarin nell'abitazione di via Fossa Donne di Borbiago, tentando poi il suicidio.

«La vicenda di via Piave a Oriago ha commentato il sindaco Dori - ha colpito molto la comunità. E' stato un atto di violenza che da tempo non si verificava, nato all'interno di un dramma e di sofferenze che, come accade purtroppo, si annidano dentro le famiglie e di cui veniamo a conoscenza solo attraverso questi atti così tragici. Toccherà ora alle forze dell'ordine ricostruire quanto accaduto e le circostanze che hanno portato a questo punto i due uomini afferma Dori Certo è che dobbiamo porci una profonda riflessione sulle armi che si tengono in casa e chiedersi se questa tragedia poteva essere evitata». «Io sono molto critico sull'uso delle armi spiega infatti il sindaco di Mira soprattutto se in possesso di persone che non svolgono funzioni di polizia. Anche i miei studi precedenti (il sindaco Dori è laureato in criminologia, ndr) mi hanno portato a concludere che il fatto di possedere un'arma conduce, purtroppo, a situazioni di conflitto che producono tragedie».

