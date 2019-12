CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ancora una volta nel mirino di Adriano Celentano. Nel corso dell'ultima puntata di Adrian su Canale 5, il Molleggiato ha definito Brugnaro (ma anche Cacciari e, senza nominarli, anche Orsoni e Costa) i promotori della svendita della città. E poi ha inveito contro la richiesta di astensione rivolta alla popolazione da Brugnaro per far saltare il referendum di domenica scorsa sulla separazione di Venezia insulare dalla terraferma.Brugnaro non ha raccolto il guanto di sfida, ma ha invece invitato Celentano a...