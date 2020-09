LA MISSIVA

PONZANO I rientri pomeridiani nelle scuole di Ponzano faticano a decollare a causa della mancanza di insegnanti. E il sindaco Antonello Baseggio si rivolge direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il primo cittadino ha scritto una lettera al ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, invitandola a dimettersi. Una missiva di fuoco, inoltrata per conoscenza anche al Capo dello Stato. «Fino ad oggi le attività pomeridiane sono rimaste bloccate in tutti i plessi sottolinea Baseggio da lunedì si parte. Ma resterà ancora fuori il plesso di Ponzano. Se nel corso della settimana non arriveranno rinforzi, poi, si rischierà di veder saltare il tempo prolungato anche nei plessi che stanno per partire. E con questo pure tutti i servizi correlati, come la mensa e il post-scuola».

PAROLE INFUOCATE

Nella lettera spedita ad Azzolina e Mattarella non si usano mezze misure. «Non abbiamo ancora le piante organiche complete, mancano gli insegnanti di sostegno e non ci sono nemmeno i collaboratori scolastici necessari per assicurare l'orario pieno che permetta l'avvio del servizio mensa e dei servizi extra-scolastici si legge nel testo firmato sia dal primo cittadino che dal suo vice, Michele Favaro parliamo di servizi necessari alle famiglie del nostro paese che con difficoltà stanno riprendendo la vita lavorativa. Sono deluso, amareggiato e stanco. Stanco dei continui proclami di ciò che non esiste ma che continuate a sbandierare, come gli insegnanti e i collaboratori scolastici assunti in quantità per le nuove esigenze legate al periodo emergenziale. Invece mancano addirittura gli insegnanti di ruolo e di sostegno. Non solo non c'è il personale aggiuntivo, ma nemmeno quello minimo necessario per l'ordinario avvio dell'anno scolastico».

L'AMAREZZA

«In un Paese normale si aggiunge chi ha dei compiti e non riesce a raggiungerli, creando danni sociali ed economici, si dovrebbe dimettere. L'amarezza del sindaco è ancora maggiore a fronte del lavoro fatto nel corso dell'estate per rendere gli edifici che ospitano gli asili, le elementari e le medie adatti dal punto di vista logistico al rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. «Abbiamo lavorato per mesi insieme all'istituto comprensivo. Non sono state risparmiate risorse ed energie.E ora scopriamo la disperazione dei dirigenti scolastici che non hanno a disposizione gli insegnanti per far funzionare le scuole». (m.fav)

