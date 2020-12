IL CASO

MARTELLAGO Ancora positivo. Ci sperava, il sindaco, di tornare operativo già da oggi lasciando alle spalle il periodo di quarantena iniziato il 3 dicembre, quand'è emersa la sua positività. E invece niente. Andrea Saccarola sta bene, «me la sono cavata con mal di testa, tosse e malessere» spiega, ma il tampone di sdoganamento cui si è sottoposto sabato ha rivelato che non si è ancora negativizzato e dovrà rimanere a casa. Dovrebbero invece poter riprendere tutti l'attività normale gli assessori che a loro volta, come i dipendenti che hanno avuto contatti più stretti con Saccarola, sono dovuti rimanere in isolamento: alcuni hanno già ricevuto l'esito negativo del tampone, altri lo avranno a ore.

Tra le situazioni che stanno destando più preoccupazione, tra i genitori, quella alle medie dell'istituto Goldoni del capoluogo, dove la scorsa settimana sono rimaste in isolamento 5 classi, più un'altra alle elementari e una delle materne, e in una terza media si è sviluppato un focolaio con 11 alunni su 23 contagiati e intere famiglie in quarantena. Alcuni genitori sono perplessi nel rimandare i figli e vorrebbero rinviare il rientro a dopo le feste. Ma la preside Katia Tedeschi assicura che non c'è nessuna epidemia, precisa che, a parte la terza, le altre classi contano 1-2 positivi e conferma che questa settimana, dopo i tamponi, rientreranno gradualmente tutte le classi.

