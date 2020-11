L'ANNUNCIO

CAVARZERE Anche il sindaco, Henri Tommasi, è positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso dalla sua pagina facebook, anche per rispondere all'interrogativo che si stava diffondendo in paese. La positività, infatti, non riguarda solo lui, ma anche la moglie Sara, il figlio Ethan, di soli 3 anni e il suocero, che è stato ricoverato in ospedale. Tommasi scrive che, fin dalla scorsa settimana, in famiglia avevano qualche sospetto, ragion per cui lui e la moglie si erano isolati già prima di effettuare i tamponi. Sia quello rapido che quello molecolare sono, poi, risultati positivi. In questo momento, spiega il sindaco, «le condizioni di salute non sono ottimali per mia moglie e mio figlio», ma lui è asintomatico e questo gli permette, comunque, di seguire l'attività amministrativa da casa. Anche Tommasi, come molti, non riesce a riconoscere il motivo del contagio. Scrive infatti: «Abbiamo sempre prestato la massima attenzione, abbiamo osservato tutte le misure di sicurezza, eppure questo dimostra come il Covid sia nascosto e infiltrato tra noi». Centinaia i messaggi di auguri e solidarietà seguiti alla pubblicazione del post. Un augurio particolare quello di un altro concittadino che, ricoverato da una settimana all'ospedale dell'Angelo, a Mestre, gli scrive: «A qualcuno che pensa sia un cosa da nulla, vorrei che avesse visto e vissuto quello che ho visto e vedo in questi giorni. Forza Henri, auguri a te e famiglia». Tommasi ha ringraziato tutti e promesso per domani un aggiornamento sulla situazione sua personale e del Comune. Al momento i dati parlano di 2 morti, in questa seconda ondata, 63 positivi, con 8 ricoverati con età media di 73 anni, e 27 persone in quarantena fiduciaria. In quarantena, con tampone rapido negativo (ma dovrà sottoporsi a quello molecolare) è anche il sindaco di Cona, Alessandro Aggio, che è stato a contatto, venerdì scorso, con un funzionario del suo comune poi risultato positivo. E a complicare il quadro c'è anche la positività accertata della dipendente di una cooperativa che svolge funzioni di supporto ai servizi sociali sia a Cavarzere che a Cona: anche qui sono previsti tamponi per i contatti stretti. (d.deg.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA