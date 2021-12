Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANNUNCIOPORDENONE Ancora brutte notizie per quanto riguarda la crescita dei contagi ad Aviano: ad annunciarlo è il sindaco Ilario De Marco nel suo periodico bollettino. «La situazione, purtroppo, è in continuo peggioramento: i positivi sono 45, mentre le persone che osservano un regime di quarantena preventiva sono 36» ha segnalato. «Fortunatamente, all'interno degli istituti scolastici del territorio e nella casa di soggiorno per...