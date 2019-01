Il sindaco dei migranti «Prefetti lasciati soli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SINDACOCONA «Ormai va di moda». Reagisce con una battuta, Alberto Panfilio, sindaco di Cona, alla notizia dell'inchiesta che coinvolge, come indagato, il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, per fatti avvenuti nei centri Cie (identificazione ed espulsione) e Cara (accoglienza richiedenti asilo) di Gradisca d'Isonzo, quando lo stesso era prefetto a Gorizia, negli anni tra il 2013 e il 2015. Un'inchiesta per turbativa d'asta, truffa e falso che, almeno negli aspetti generali, ricalcherebbe quelle già avviate a Padova e Venezia per la...