L'APPELLO

CONCORDIA SAGITTARIA «Ci prenderemo cura di loro inevitabilmente il loro futuro è cambiato ma noi cercheremo di dargli il meglio. Il più grande è nato in Nigeria 10 anni fa ed è arrivato in Italia quando aveva un anno, la bimba di 5 è nata a San Donà, mentre la più piccola di 2 è nata a Portogruaro. Se non dovessimo trovare un famigliare che si prenda cura di loro dovranno andare in adozione». A parlare è il sindaco di Concordia Sagittaria, Claudio Odorico, ancora scosso dalla efferata tragedia che ha colpito la sua comunità. Ora tutta la sua preoccupazione è per i tre bambini di Victoria e Moses Osagie, rimasti praticamente orfani di entrambi i genitori, dopo che il padre ha ucciso a coltellate la moglie, nella loro casa di via Silvio Pellico. Il più grande, che frequenta la 5. elementare è l'unico che ha davvero capito cosa è accaduto. «È arrivata l'ambulanza perché mamma è morta, vero?» ha chiesto agli operatori dei Servizi sociali che erano arrivati per prendersi cura di lui e delle sorelline. «L'ho sentito urlare, chiedere aiuto - racconta il vicino Marco - poi ho sentito del trambusto e qualcosa sbattere, ma non so cosa fosse. Quelle grida del bambino però non le avevo mai sentite e così ho chiesto a mia moglie di chiamare i carabinieri». È stato il responsabile del Controllo di vicinato, che a Concordia è un vero modello, ad allertare il 112.

IL RACCONTO

«Quando sono arrivato i bambini erano in cameretta - racconta il sindaco Odorico - con me c'era anche l'assistente sociale del Comune che con estrema grazia ha iniziato a parlare con loro. Abbiamo spiegato loro che per un po' di giorni sarebbero andati a conoscere dei nuovi amici. Così assieme abbiamo preparato le loro valigie, con vestiti e giocattoli». Odorico non riesce a trattenere la commozione: «Mi sono ritrovato in lacrime nel sentire il primogenito cercare le conferme alla morte della mamma. Sono tre bambini davvero splendidi. Siamo saliti tutti nella mia macchina per andare in una casa famiglia. Nel tragitto mi raccontavano della scuola e di quanto piacesse loro, mentre la più piccola giocava. Fondamentale è stato l'intervento dell'assistente sociale del Comune. È stata bravissima nel saperli rassicurare. Ha spiegato loro che nella nuova casa avrebbero conosciuto nuovi amici con i quali avrebbero potuto giocare. La domenica l'hanno passata con lei e con lo psicologo dell'azienda sanitaria che continuerà a monitorarli».

UNA ZIA

I tre fratellini avrebbero detto di avere una zia che vive in Emilia Romagna. «Non è facile riuscire a rintracciarla - spiega ancora il sindaco - ci siamo già attivati. Potrebbe essere lei ad adottare i nipoti. Nel frattempo proseguiranno la scuola nel paese della struttura di accoglienza in cui li abbiamo portati». Il più grande è davvero bravo - ammette il vicino Marco - tempo fa gli ho regalato un computer e abbiamo fatto amicizia. Così quando ci fermavamo a fare due chiacchiere ripassavamo le tabelline, poi io gli chiedevo come aveva trascorso la giornata in classe lui mi faceva il segno okay con il pollice. Non sarà più lo stesso qui senza quei tre bambini».

Marco Corazza

