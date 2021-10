Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRIMO CITTADINO`BORGO VALBELLUNA «Io, Stefano Cesa, da tre anni sindaco di Borgo Valbelluna e per 10 anni sindaco di Mel, mi rivolgo direttamente al Presidente del Consiglio Draghi e al Presidente della Repubblica Mattarella, chiedendo a loro come dovrò comportarmi nei prossimi mesi nel gestire questa situazione drammatica con centinaia di famiglie angosciate, già stremate dalle incertezze subite in tutti questi anni,...