Il sindaco: «Caso risolto subito, grazie ai carabinieri»

LE REAZIONIPAESE «Le forze dell'ordine sono state bravissime. Hanno chiuso il caso nel giro di due giorni. L'episodio resta gravissimo. Inaccettabile. Non so a cosa possa aver pensato l'autore di un gesto del genere. Spero che nessuno voglia fare passare la cosa come una ragazzata. Quel che è capitato è decisamente troppo pesante per bollarlo in questo modo». È il commento a caldo, appena raggiunto dalla notizia dell'individuazione del presunto responsabile del tentato stupro ai danni di una sessantenne in via Cavour avvenuto mercoledì...