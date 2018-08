Il sindaco: c'è bisogno di risposte forti ma non so se adesso servono i militari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMUNEUDINE Complessivamente oggi in città si contano quasi 850 migranti rispetto ai 1.559 presenti su tutto il territorio provinciale. Degli 800 richiedenti asilo, 460 sono registrati all'ex Cavarzerani, 44 all'ex caserma Friuli (riaperta temporaneamente), 290 nel sistema Aura e 40 nello Sprar. Gli arrivi, però, non si fermano e sette nuovi ingressi sono stati registrati domenica sera, come fa sapere la Croce Rossa, mentre ieri 13 migranti erano pronti per essere trasferiti, presumibilmente fuori regione. Tutti numeri, insomma, con la...