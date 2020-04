IL SINDACO

BORGO VALBELLUNA Il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, ha effettuato ripetuti sopralluoghi alla casa di riposo di Trichiana, dove è esploso il devastante focolaio. «In quella struttura permane ancora uno stato di criticità - afferma il primo cittadino -. Da martedì, la gestione della struttura è coordinata da un nuovo staff infermieristico e dove sta arrivando personale oss a rinforzo e in sostituzione del personale in servizio». E poi un messaggio anche alle famiglie: «Per quanto difficile e complessa sia la situazione di questi ultimi giorni, posso garantire, per tentare di alleviare le preoccupazione dei famigliari degli ospiti, che stiamo mettendo in atto tutte le energie e risorse possibili per contenere l'epidemia e che tutti quanti si stanno impegnando al massimo, anche con il supporto dell'Usl, per risolvere quanto prima questa circostanza. In questi giorni ci siano stati dei problemi anche di comunicazione tra famiglie e struttura legati alle contingenze che si sono create. Anche su questo aspetto si sta già lavorando per rafforzare questo servizio». Il sindaco poi comunica i dati dei contagi nelle tre strutture del suo comune.

TRICHIANA

Su 56 ospiti presenti nella casa di riposo sono 37 i positivi. Di questi 29 sono nella residenza (in apposita area separata covid), 8, sempre con tampone positivo, sono stati accolti presso strutture ospedaliere. Nelle ultime 24 ore si registrano 4 decessi: 3 anziani sono spirati nella struttura e uno in ospedale. Di questi quattro decessi due avevano tampone positivo. Gli operatori positivi sono attualmente 18.

MEL

È sostanzialmente stabile la situazione nella struttura di Mel, che nei giorni scorsi era nella fase critica del contagio. Attualmente sono 19 gli ospiti con tampone positivo, sul totale di 91 ospiti presenti. Otto di questi sono accolti presso strutture ospedaliere. Negli ultimi giorni non si registrano decessi. «Gli operatori positivi sono attualmente 13, alcuni dei quali, speriamo, possano rientrare a breve», sottolinea il sindaco.

LENTIAI

Un solo ospite positivo e tutto il personale negativo.

