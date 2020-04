«Non ci sarà alcun tavolo sull'emergenza coronavirus: non ho alcuna intenzione di istituirlo. Chi è al governo ha il compito di governare. Per chi vuole dare una mano, le porte del municipio sono sempre aperte. Non servono altri gruppi di lavoro». Il sindaco Marco Serena ha risposto così alla proposta avanzata dal Partito democratico nel corso dell'ultimo consiglio comunale, andato in scena con mascherine e distanze anti-contagio.

Il Pd aveva chiesto di formare un tavolo di lavoro che comprendesse maggioranza, opposizioni e parti sociali. «Per mettere a punto azioni concrete a sostegno dei cittadini in questo momento di emergenza», aveva detto Pasquale Scarcia, segretario della sezione di Villorba. Ma la porta è chiusa. «Fare commissioni, task force e gruppi di consulenza è il metodo migliore per non prendere decisioni e per delegare ad altri sottolinea il sindaco non serve andare a citare cosa è capitato in passato in situazioni simili. Chi governa ha la responsabilità di prendere delle decisioni. Ripeto, se qualcuno vuole portare il proprio contributo, è sufficiente che chiami in municipio». Non esattamente la risposta che si aspettava il Pd. Serena poi ha concluso criticando in particolare la proposta di portare la spesa a domicilio a tutte le persone con più di 65 anni residenti a Villorba. «Vorrebbe dire oltre 4mila persone conclude il sindaco non è possibile, anche solo perché molte di loro non lo vogliono. Andare a fare la spesa, pure per pochi minuti, in questo periodo difficile viene vissuto come un momento di libertà. Fermo restando che la consegna a domicilio di generi alimentari e di farmaci su richiesta è stata sempre garantita».

