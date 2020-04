LA REPLICA

BORGO VALBELLUNA Tocca al sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, l'onere di replicare alle accuse estremamente circostanziate e dettagliate che vengono mosse dal personale che lavora nella struttura di proprietà comunale e gestita dalla partecipata Valbelluna Servizi, controllata dallo stesso Comune. Il primo cittadino risponde con i documenti in mano e in particolare con una missiva inviata alla direzione strategica dell'Usl. Ma Cesa è anche consapevole che è ancora presto per parlare di emergenza finita dentro le strutture che si occupano degli anziani. Non è il momento di parlare di pericolo scongiurato, o anche solo di situazione risolta. «Rimaniamo in fase critica, emergenziale - spiega - ma è stata attivata una sinergia con l'Usl e sta dando i suoi primi frutti. Sono state fatte scelte riguardo al rinforzo degli operatori molti dei quali erano bloccati per il contagio».

LE RISPOSTE

«Sono a conoscenza di questo documento - spiega il primo cittadino di Borgo Valbelluna - la direzione strategica dell'Usl ci ha chiesto riscontro e abbiamo già provveduto intervenendo sulle circostanze sottolineate». In particolare la direzione della casa di riposo di Trichiana ha sottolineato di aver applicato il personale tecnico nelle riunioni convocate dalla direzione sanitaria, prima in sala convegni poi in teleconferenza. Una precisazione da cui discende che le misure adottate a Trichiana non sono state diverse rispetto a quelle prese nelle altre due strutture del Comune. «Sull'utilizzo della mascherina - spiega Cesa - abbiamo segnalato che tutte le nostre strutture avevano una dotazione completa per il rischio biologico, come previsto dalle istruzioni operative del sistema. Chiaro che eravamo pronti per una gestione ordinaria, non per una pandemia».

LE INDICAZIONI

«Nella fase iniziale - prosegue il sindaco - c'è stata una difficoltà di approvvigionamento. In questa fase abbiamo seguito le indicazioni per ottimizzare la distribuzione delle mascherine secondo le procedure regionali e le indicazioni dell'Oms. Quando la mascherina era raccomandata solo in alcuni casi, quando c'erano sintomi respiratori o se si stava a contatto con chi aveva sintomi. Con il progressivo arrivo delle forniture straordinarie, attorno al 20 marzo ci sono le note interne che testimoniano come si sia provveduto a fornire dotazioni rafforzate rispetto a quelle previste nelle misure precedenti».

LA CONDIVISIONE

Ai primi di aprile l'interlocutore diventa l'Usl: «Abbiamo risposto alla richiesta fornendo dati e informazioni relative alla gestione e allegando i protocolli interni e la formazione del personale. Evidenziando anche come l'unica società avesse un unico protocollo interno relativo al piano delle emergenze».

PRECAUZIONI E PROTOCOLLI

Il rispetto dei protocolli e delle indicazioni potrà dimostrare che non c'è stata una cattiva gestione ma di certo non può dimostrare che le cose siano andate nel migliore dei modi. «Non si fa mai abbastanza - conclude Cesa - ma abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare in quel momento».

Andrea Zambenedetti

