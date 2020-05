IL SINDACATO

VENEZIA «Assurdo richiamare in servizio i dipendenti comunali in questo momento. A meno che l'amministrazione non ci dimostri che è assolutamente necessario».

Daniele Giordano, segretario della Cgil Funzione pubblica, è molto critico sulla decisione annunciata (e poi rientrata) di far tornare al lavoro un gran numero di comunali.

«Abbiamo un problema - spiega - che in questo momento gli operatori sanitari restano giù perché c'è troppa gente. Mettere i comunali porterebbe un disagio ulteriore. In questo momento chi può restare a lavorare da casa dovrebbe poter continuare a farlo per non intasare i mezzi pubblici che in questo momento sono pochi e a capienza ridotta. Se vogliono farlo, devono spiegarci le motivazioni per cui vogliono aprire gli uffici. All'anagrafe, tanto per fare un esempio, volevano richiamare 20 persone su 23 ma per far che allo sportello? Chi deve fare documenti urgenti? Ci saranno attività indifferibili, ma vanno spiegate».

Oggi è in programma un incontro Comune - sindacati durante il quale dovrebbero essere esplicitate proprio le modalità del rientro e anche le ragioni. «In alcuni casi - riprende Giordano - parrebbero dettate dalla ripresa delle attività edilizie e quindi personale delle pratiche. Anche lì, bisogna capire quante persone è necessario che rientrino. Poi ci sono le biblioteche, che hanno detto di voler riaprire e come vogliano fare prestiti di libri. Poi c'è il tema dell'anagrafe e dello stato civile. In un primo momento stavano facendo rientrare il personale, salvo poi fare una grossa marcia indietro».

Insomma, per il segretario Cgil, prima di aggiungere nuovi passeggeri (e tanti) ai mezzi pubblici bisognerebbe pensarci tante volte.

«Secondo me non c'era urgenza che anche i comunali si aggregassero alle riaperture. Ma vorremmo capirlo meglio. Poi c'è anche da capire che succederà alle scuole, so che stanno parlando di una possibile riapertura al primo giugno. Tutto da vedere, al di là che a Venezia ci sono spazi molto particolari, c'è anche l'aspetto pedagogico oltre a quello della sicurezza. E si aggiungerebbero altri passeggeri ai già affollati mezzi di Actv. E con le biblioteche - conclude - noto che vogliono aprire Mestre, Marghera e Lido. E i veneziani? Li mandiamo al lido a intasare i vaporetti invece ad esempio di incentivare altri strumenti di lettura».

