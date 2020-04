IL SINDACATO

MESTRE «Gli operatori delle case di riposo meritano un riconoscimento economico per il lavoro eccezionale svolto in questa emergenza». A chiederlo pubblicamente con un appello rivolto alla Regione Veneto è la Cgil Funzione pubblica di Venezia , per la quale in queste settimane il personale delle strutture residenziali per anziani è stato costretto a carichi di lavoro massacranti e ad orari di lavoro inusuali a causa dell'inadeguatezza dei sistemi di protezione e sicurezza e di una cronica carenza di organico, aggravata dall'aumento del contagio tra gli stessi operatori delle case di riposo.

Un encomio al personale delle strutture residenziali, quello espresso da Fp Cgil, che è anche un duro atto di accusa nei confronti della Regione, ritenuta responsabile di una cattiva gestione dell'emergenza sanitaria per non essere intervenuta tempestivamente quando la pandemia da Covid-19 aveva già mostrato tutta la sua letalità in particolare all'interno delle case di riposo. «Emerge con chiarezza come sia mancata la presa in carico da parte delle Ulss spiega Italia Scattolin della Fp Cgil veneziana che avrebbe consentito azioni uniformi in tutte le strutture residenziali, pubbliche e private. Per questo riteniamo vada rivisto tutto il sistema di governo di queste realtà. E se nel quadro d'insieme ci sono anche situazioni positive, soprattutto nella gestione pubblica che va rafforzata e implementata, serve una presa in carico della Regione e un protagonismo di sistema delle Ulss e dei sindaci per poter ripartire dopo la crisi, con risorse e sicurezza».

Il sindacato contesta anche modi e tempi con cui nelle case di riposo sarebbe stato effettuato il tampone ai lavoratori. «Sono preoccupanti i ritardi nel sottoporre al tampone gli addetti conclude Italia Scattolin che nel frattempo sono stati costretti a gestire la paure del contagio e tutta la preoccupazione per la sicurezza del loro ritorno a casa e per le proprie famiglie. Parliamo di donne e uomini che possiedono una professionalità poco considerata e non adeguatamente remunerata».

Paolo Guidone

