LA PROTESTA

PORDENONE Il nuovo reparto dedicato al Coronavirus è inadeguato, a causa dell'organico insufficiente e non adeguatamente formato. Lo afferma Gianluca Altavilla, segretario provinciale del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche. «Si apprende dai lavoratori - precisa il segretario Altavilla - la conversione della degenza breve chirurgica in degenza Covid-19 dalla notte del 13 marzo, nonostante la prima non abbia le caratteristiche di un reparto di malattie infettive. Non tutte le stanze sono dotate di bagno. In quelle in cui quest'ultimo è assente viene fornita una sedia comoda, che per essere svuotata necessita del transito attraverso la zona pulita, ossia il corridoio: un'operazione che aumenta il rischio di diffusione di altre malattie infettive. Sono assenti i filtri a pressione negative; il personale non è stato inoltre sottoposto a visita con il medico competente per la valutazione di limitazioni e compatibilità con il nuovo reparto. L'organico resta comunque insufficiente e la copertura viene garantita da personale su forma volontaria, anch'esso non formato. Questa organizzazione non rispecchia le norme sulla sicurezza». Il Nursind chiede che «tutto il personale venga sottoposto a controllo medico competente e vengano previsti formazione adeguata, potenziamento dell'organico e riconoscimento dell'indennità malattie infettive a tutto il personale coinvolto nell'emergenza». Quindi il monito di Altavilla: «Si era a conoscenza da mesi della problematica del Covid-19, il Fvg è stata una delle ultime regioni del nord Italia a essere colpita, le cose potevano essere organizzate in maniera diversa, formando una task force di infermieri su base volontaria, con debita formazione». Per quanto riguarda i percorsi, il sindacalista mette in luce che «è assente un vero pre-triage a Sacile, a San Vito al Tagliamento e al distretto del Noncello, dove quindi le persone possono entrare e uscire senza controllo. Il Friuli è una regione con un alto tasso di anziani, quindi per persone fragili: occorre essere ancora più prudenti, aumentando le precauzioni per diminuire il rischio di incidenza, al fine di non raggiungere i livelli della Lombardia. A tutti gli operatori devono essere forniti i dispositivi per la protezione individuale: mascherine idonee e camici a norma. Non è il caso adesso di risparmiare su tali presidi: basti pensare all'attrezzatura fornita agli infermieri del 118, ossia una maschera Ffp3 da utilizzare con parsimonia e un camice di carta. Stiamo valutando concretamente l'acquisto mascherine, nel caso di mancanza in Azienda sanitaria, da fornire ai colleghi».

Alessandra Betto

