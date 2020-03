«Dobbiamo chiedere al governo di togliere i vincoli di quota cento e far rientrare chi è appena uscito dagli ospedali». A lanciare l'idea è stato il sindacalista Gianluigi della Giacoma, segretario provinciale della Cgil funzione pubblica. «Si tratta di persone che hanno maturato grande esperienza, all'apice della loro esperienza. Non hanno bisogno di essere affiancate, a differenza dei neo assunti, e sarebbero immediatamente operativi permettendo di dare un grosso aiuto ai reparti. Mettiamo anche il caso che si ammali qualche coordinatore. Sarà davvero difficile sopperire».

Per questa ragione mettere mano al vincolo che impedisce a chi è andato in pensione con quota cento di lavorare per la stessa amministrazione per due anni, permetterebbe di far rientrare in ospedale un drappello sostanzioso.

«Le persone neo-assunte - prosegue Della Giacoma - in questo momento avrebbero bisogno di un periodo di affiancamento. Senza calcolare che pur volendo velocizzare le assunzioni ci sono i tempi della burocrazia. Rivolgersi ai pensionati, invece, permetterebbe di accorciare i tempi e di essere pronti nelle prossime settimane». Insomma c'è da guardare anche oltre, perché se da un lato il sistema sta tenendo è anche vero che i numeri hanno dimostrato di essere capaci di impennate improvvise.

