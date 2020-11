IL SIMBOLO

VENEZIA Una devozione secolare caricata quest'anno di un significato ancora più profondo. Quella di ieri è stata una festa della Madonna della Salute nel segno di una pestilenza dell'era Duemila che ha fermato Venezia e il mondo intero. Ma non le persone che, seppur in numero minore rispetto al solito, contingentate e attente alle norme anti contagio, non sono volute mancare all'appuntamento. Tra i più attesi, da sempre. Ed anche stavolta nella speranza che la Vergine sostenga la città d'acqua, alla luce dell'ondata di contagi che non accenna ad arrestare la sua corsa. Dal 1630 ai nostri giorni: a differenziare la storia c'è soltanto il nome di una malattia la peste da un lato, il Covid-19 dall'altro che ha segnato il tempo, tracciando un prima e un dopo. Esattamente come un anno fa, quando i pellegrini arrivarono alla loro Basilica per pregare e partecipare ad un rito comunitario capace di rinnovare energie e speranze affinché la città ricominciasse a vivere dopo l'Aqua Granda.

«Nel 600 i nostri antenati si affidarono a Maria. Ecco perché credo che questa festività debba riprendere con forza soprattutto tale valenza spirituale commenta Efrem Zambon, insegnante veneziano E serva a farci riflettere: per vincere il virus, forse il prezzo da pagare è proprio quello di rinunciare consapevolmente a qualche manifestazione d'esteriorità come il ponte votivo, l'accensione delle candele o le frittelle per i più piccoli. Cercando di comprendere che questa peste moderna, che colpisce duro sia nel corpo che nello spirito, non possiamo vincerla da soli».

In pellegrinaggio, a pochi minuti dall'inizio della Messa presieduta dal patriarca Moraglia, anche il sovrintendente del Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina. «Sono contento di vedere che questa festa è sempre nel cuore dei veneziani le sue parole Sì, nel 600 ci sarà anche stata la peste, ma la storia di oggi c'insegna che quello della salute deve essere un pensiero costante. Per noi tutti oltre che per l'ambiente».

«La cosa che più mi angoscia in questo periodo? La fragilità dice Roberto Scarpa che ognuno di noi porta dentro, spesso inconsapevolmente. Quest'anno la Salute ci pone di fronte a questa nostra umanità ferita, dandoci tuttavia la possibilità di pensare a noi in maniera diversa. Perché, al di là di tante parole, ciò che ci fa essere persone complete sono i gesti di umanità». «Questa giornata è una tradizione evidenzia Claudio Sensini che in tempo di pandemia non può che avere ancora più effetto sulla popolazione, nonostante le necessarie prescrizioni attuate. Un aiuto morale ci vuole».

«In un mondo in cui ci stanno cancellando la Storia riflette la signora Carla, veneziana salvaguardare le tradizioni è fondamentale». E tenendo con commozione il suo cero stretto fra le mani, ha detto la sua anche Michela Gucchio: «Oggi (ieri ndr) non c'è gioia, non c'è festa. Il pellegrinaggio di quest'anno assume un significato diverso, di speranza».

«Una festa in un tale clima si spera non si debba mai più vivere. La ricorrenza di quest'anno afferma Elena è la preghiera e il rinnovarsi di un voto di un mondo impaurito. Che teme per il suo presente e per il suo futuro incerto. Speriamo di essere ascoltati ancora una volta e di poter superare presto, tutti insieme, questa prova di grande dolore».

Marta Gasparon

