VENEZIA Si erano già incontrati il 14 novembre in Prefettura, solo due giorni dopo che la sua edicola, piegata dalle raffiche di vento a 100 chilometri orari si era adagiata su un fianco per poi precipitare nel canale della Giudecca. Era la notte dell'Aqua granda, il 12 novembre scorso. L'edicolante Walter Mutti e il premier Giuseppe Conte ieri pomeriggio erano nuovamente seduti fianco a fianco, questa volta su una delle panchine in marmo davanti ai Giardini Reali di San Marco. Sul volto l'immancabile mascherina, insieme hanno sfogliato sul cellulare di Mutti le foto del miracoloso ripescaggio dell'edicola, oggi al sicuro nella fabbrica-officina a Punta Sabbioni per gli ultimi ritocchi del lungo restauro, ripreso dopo il blocco causato dal lockdown.

«Ormai è questione di giorni, stanno lavorando sui particolari - spiega Mutti al presidente del Consiglio - Doveva essere pronta già ai primi di luglio ma quello che importa è che l'edicola tornerà come era e dove era». Novella Fenice che, questa volta, invece che dalle ceneri del fuoco risorge dalle acque del canale della Giudecca dove era affondata durante quella terribile notte, quando Walter Mutti, storico rivenditore di giornali di Venezia, alle Zattere, vicino alla chiesa di Santa Maria del Rosario, conosciuta come chiesa dei Gesuati, ha rischiato di colare a picco insieme alla sua edicola. Walter stava cercando di salvare il salvabile, poi ha capito di rischiare la vita ed è uscito, poco dopo l'edicola è precipitata in acqua, a sette metri di profondità, e solo lo scorso 6 dicembre è stata recuperata con un intervento a spese della città, sotto il coordinamento degli uffici tecnici del Comune di Venezia e su indicazione del team subacqueo dei vigili del fuoco. La struttura, recuperata in buone condizioni, è stata poi trasferita al deposito di Veritas per poi essere consegnata alla ditta restauratrice a Punta Sabbioni dove si trova tuttora. Pochi giorni dopo l'incidente il popolo del web si è infatti mobilitato avviando una raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundMe che ha presto raggiunto anzi superato l'obiettivo (oltre 28mila euro raccolti). «Ma la solidarietà non si è fermata lì, infatti don Andrea, parroco dei Gesuati, con l'autorizzazione della Prefettura, mi ha concesso a titolo gratuito, già dallo scorso 17 dicembre, di lavorare in uno spazio di proprietà della parrocchia, a pochi metri da dove era la mia edicola», racconta Mutti al presidente Conte che, appena giunto sul molo davanti ai Giardini Reali, aveva salutato l'edicolante con il classico saluto di epoca Covid-19: lo sfioramento dei gomiti.

Martedì scorso una delegazione del direttivo Sinagi Venezia (Sindacato Nazionale giornalai d'Italia) ha fatto presente al Comune la necessità che le edicole danneggiate dall'acqua alta siano messe in sicurezza e ancorate al suolo. La Soprintendenza è contraria, ma questo escamotage poteva forse impedire all'edicola di Mutti di precipitare nel canale della Giudecca. «Il presidente del Consiglio non può nulla sulle Soprintendenze che hanno potere autonomo di valutazione. Porrò il problema al ministro Franceschini ma, francamente, conoscendo le Soprintendenze, che sono gelose delle loro autonome valutazioni, sarà difficile intervenire sulla questione, comunque ci proveremo». Salutato Mutti, Giuseppe Conte, si è concesso ai pochi veneziani e turisti che si erano accorti della sua toccata e fuga a San Marco: «Siamo una famiglia di Bari, siamo qui in vacanza possiamo farci una foto con il presidente?» chiedono emozionatissimi. E Conte non si fa negare. Una ragazza lo chiama a gran voce: «sono una Bimba di Conte, una foto per piacere». Qualche altro scatto e poi è la volta del questore Maurizio Masciopinto che ha regalato al presidente una mascherina con il marchio della polizia di Stato.

Claudia Meschini

